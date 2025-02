Biker Fest International in scena tra custom e dintorni

Torna in scena la Biker Fest International, in programma con la sua trentanovesima edizione, da 15 al 18 maggio a Lignano Sabbiadoro. Dopo le oltre 240.000 presenze fatte registrare con l'edizione 2024, l'evento si è accreditato come il terzo motoraduno al mondo, dopo quelli di Sturgis e Daytona.

La BFI è l'evento custom dedicato agli appassionati del settore e non solo, che da sempre ha come protagoniste le anteprima di moto personalizzate dai maggiori preparatori internazionali. Uno dei pilastri dell'evento resta il Custom Bike Show, con l'unica data del Campionato Mondiale di Custom Bike Show AMD in Italia e la finale delle 12 tappe del Campionato Nazionale di Custom Bike Show IMC (Italian Motorcycle Championship) dove vengono esposte moto special fra le più belle e originali d'Europa.

Confermate anche per l'edizione 2025 l'area demo ride più con la presenza ufficiale di alcune delle più importanti case motociclistiche, così come l'area e-Mobility Village con le novità del settore ibrido ed elettrico e l'area Off Road. Non mancheranno nemmeno i tour in moto per scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia.

Tante anche le note in programma, con dodici concerti dal vivo. Fra le novità del festival di quest'anno c'è il ritorno del 50cc Fever Fest nell'area Mercato adiacente allo Stadio Teghil, tra Contest, Swap Meet e tanto altro, oltre al nuovo auto-raduno targato Kustom&Classic, dedicato alle auto pre 2000, realizzato in collaborazione con Lowered Garage, che prenderà il via sabato 17 maggio.

Quest'anno la U.S. Car Reunion, poi, festeggia i suoi primi 30 anni di raduno di auto americane, con oltre 500 esemplari di veicoli V8 che sfileranno per le vie della città. Altra novità 2025, quella dell'area libri arte e cultura presso il Pala Pineta, con una dozzina fra gli editori indipendenti più importanti del Friuli Venezia Giulia.



