F1: Aston Martin svela sui social nuova AMR25 di Alonso e Stroll

Dopo la presentazione delle livree 2025 a Londra, per l'Aston Martin un altro passo verso la nuova stagione di Formula 1. Il team di Lawrance Stroll, infatti, ha presentato ufficialmente la nuova monoposto, l'AMR25 di Fernando Alonso e di Lance Stroll. Svelata sui social, questa è soprattutto la prima macchina che segna il dopo Adrian Newey in Red Bull e la scelta dell'ingegnere britannico di sposare la causa della 'verdona'. Non sarà ancora una sua creatura la macchina che vedremo a breve in pista - questo accadrà in tutto e per tutto con la versione del prossimo anno - ma è lecito attendersi che ci sia stato un 'tocco' del genio - quantomeno un parere - sulla monoposto nella griglia del Mondiale 2025.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA