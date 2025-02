Ue, 'investimenti esteri leva per la crescita dell'automotive'

Strategie per aumentare la competitività dell'automotive Ue attraverso i partenariati e gli investimenti esteri come leva per la crescita: questi i temi al centro della riunione ad alto livello convocata da Palazzo Berlaymont sugli aspetti commerciali rilevanti per l'industria automobilistica europea, comprese batterie, parti e sistemi. I tempi stringono e la Commissione Ue sta preparando per il 5 marzo il piano ad hoc per il comparto. L'incontro, riferisce il portavoce Ue per il commercio, ha approfondito diverse "strategie per aumentare la competitività del settore attraverso l'ampia rete di accordi di libero scambio dell'Ue, nonché esplorando il potenziale di altre forme di impegno", tra cui accordi di mutuo riconoscimento, partenariati strategici per materie prime critiche o partenariati per scambi e investimenti puliti. Nel confronto le parti hanno esplorato anche come gli investimenti diretti esteri nel settore automobilistico possano contribuire alla crescita economica a lungo termine del comparto, a posti di lavoro e al vantaggio tecnologico della sua industria. Infine, si è discusso delle sfide che il settore deve affrontare, comprese le questioni relative alla parità di condizioni e la concorrenza sleale causata dalle economie terze, come quelle di Pechino e Washington.



