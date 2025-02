Denunce, arresti e patenti ritirate dai Carabinieri

Prosegue, per garantire maggiore sicurezza lungo le principali arterie stradali della provincia, l'attività di controllo promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste. In questi ultimi giorni sono stati implementati i servizi per la prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e di controllo di retrovalico, alla ricerca di catturandi.

Ieri, in particolare, durante un servizio coordinato in viale Miramare, i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Aurisina hanno controllato 72 persone, di cui 25 stranieri, e 39 veicoli e hanno denunciato in stato di libertà due persone perché positive all'accertamento etilometrico e una terza per uso di sostanza stupefacente. In tutti i casi le patenti sono state ritirate e le autovetture affidate a terzi.

Ma i controlli si sono succeduti in maniera ininterrotta in tutti i fine settimana precedenti con oltre dieci persone arrestate o denunciate per vari reati.



