Wec, il team Peugeot si prepara alla 1812 km del Qatar

Con l'avvicinarsi della prima gara della stagione del Wec 2025, la 1812 km del Qatar, in programma il 28 febbraio, il Team Peugeot TotalEnergies vuole ripartire dal finale del campionato 2024, in cui ha centrato un podio nella 8 Ore del Bahrain. In questi mesi il team del leone ha proseguito lo sviluppo della 9X8 con due sessioni di test, una presso il circuito Le Castellet, dove la squadra si è concentrata sull'affidabilità della hypercar transalpina, ed una sul tracciato di Losail, in Qatar, per una giornata di test, a gennaio, con 2 vetture.

Il Circuito Internazionale di Losail, teatro del primo appuntamento 2025, è lungo 5,418 km, presenta 16 curve, è pianeggiante, con pochissimo dislivello, e favorisce le auto con una buona aerodinamica ed un'altezza da terra molto contenuta, anche se non bisogna trascurare l'insidia dei cordoli, per cui è necessario trovare un giusto compromesso a livello d'assetto.

"Il 2025 è un anno a cui ci approcciamo con determinazione - ha affermato Jean-Marc Finot, senior vp di Stellantis Motorsport - abbiamo concluso bene la stagione 2024 con un quarto posto al Fuji e un terzo in Bahrain, dove l'intero team ha fatto un eccellente lavoro, sia in termini di strategia che di esecuzione. Ora, dobbiamo trovare un po' più di prestazioni. Un Jolly incentrato sulle sospensioni sarà utilizzato a partire dal Qatar".

