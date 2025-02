Smog da bollino rosso in Emilia, scattano restrizioni

Smog da bollino rosso in tutte le province emiliane - si salva la Romagna - per cui da domani, sabato, e fino a lunedì compreso scattano le misure emergenziali per la qualità dell'aria. A Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Ferrara stop, fra l'altro fino ai veicoli diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 18.30. Disposti anche l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, il divieto di combustione all'aperto, di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.





