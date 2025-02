Smog: a Torino, da domani scatta blocco diesel fino a Euro 5

Tornano da domani a Torino le limitazioni al traffico previste con il livello arancione del semaforo antismog. Il provvedimento, in teoria in vigore fino a lunedì compreso in quanto prossimo giorno di controllo da parte di Arpa Piemonte, verrà sospeso nella giornata di lunedì essendo previsto lo sciopero del trasporto pubblico locale. Come sempre in caso di sciopero, tutte le limitazioni di traffico ambientali vengono automaticamente sospese. Domani e domenica invece alle limitazioni strutturali si aggiunge per il trasporto persone il blocco dei veicoli diesel con omologazione fino agli Euro 5 dalle ore 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 su tutti i giorni sempre con orario 8-19. Con l'attivazione del livello 1 si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In, in quanto comunque soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione veicolare conseguenti alle previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti nell'aria.



