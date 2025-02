Rep.ceca, rivedere limiti di emissione Ue per le nuove auto

La Repubblica Ceca ha proposto alla Commissione Europea di allentare i requisiti di riduzione delle emissioni per le auto di nuova produzione. I veicoli non dovranno più dichiarare la conformità ai limiti di emissione ogni anno, ma nell'arco di un periodo di cinque anni. Eventuali sanzioni in caso di mancata conformità verrebbero valutate dopo cinque anni, ovvero dopo il 2029. In questo periodo di cinque anni, le emissioni verrebbero ridotte del 15%. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti ceco Martin Kupka durante l'odierna conferenza stampa. "Abbiamo proposto l'abolizione delle multe, ma l'introduzione di un quadro di riferimento medio di cinque anni, dal 2025 al 2029, per una riduzione del 15% delle emissioni sembra essere un compromesso accettabile. Questa proposta consente ai produttori di dimostrare la conformità su base pluriennale anziché annuale. Allo stesso tempo, non limita l'attuale obiettivo di riduzione delle emissioni di Co2 e non riduce il numero totale di veicoli elettrici immessi sul mercato dell'UE nei prossimi anni", ha dichiarato Kupka. Secondo il premier ceco Petr Fiala, le elevate sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di emissione fissati per quest'anno minacciano la competitività e la redditività dell'industria automobilistica europea. Il premier ha affermato che la Commissione europea deve quindi riconsiderare i suoi requisiti irrealistici, che potrebbero significare una minore disponibilità di veicoli europei e minacciare i posti di lavoro nell'industria automobilistica. Per quest'anno, il limite delle emissioni medie di Co2 per le auto prodotte dalle singole case automobilistiche è di 93,6 grammi al chilometro, il 19% in meno rispetto all'anno scorso. La multa è di 95 euro per ogni grammo in più del limite moltiplicato per il numero di veicoli registrati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA