Rafale E-Tech 4x4 300 cv con la sospensione attiva intelligente

Rafale E-Tech 4x4 300 cv Atelier Alpine si distingue anche per l'inedita sospensione attiva intelligente abbinata ad una telecamera posizionata nella parte superiore del parabrezza.

Questo sistema, denominato sospensione attiva con camera predittiva, considera la velocità (da 3 a 180 km/h) e le azioni del conducente per adattare costantemente gli ammortizzatori agli ostacoli in arrivo, come dossi o carreggiate in cattivo stato.

Disponibile solo su Rafale Atelier Alpine, il menu 'controllo telaio' del sistema multimediale offre al conducente configurazioni ottimizzate per il sistema 4Control Advanced, gli ammortizzatori e l'ESP, con le seguenti tre possibilità: Comfort, ideale per gli spostamenti quotidiani, soprattutto in città, Dynamic, per il giusto compromesso tra agilità e buon livello di filtraggio, Sport, che privilegia la stabilità di traiettoria e il piacere di guida.

Questi parametri di Agility Control sono accessibili da tutte le modalità di settaggio Multi-Sense (Eco, Confort, Sport e Perso), tranne per Snow, ed inibiscono le impostazioni manuali del sistema 4Control Advanced. Considerando le molteplici tecnologie regolabili disponibili con l'allestimento Atelier Alpine (4 motori, 4 ruote motrici, 4 ruote sterzanti, frenata rigenerativa e sospensione attiva), agli ingegneri di Alpine Cars è stato affidato il compito di sintetizzare tutte le competenze della marca in modalità pre-programmate in modo che il conducente possa concentrarsi sul piacere di guida. Con tre esperienze di guida facili da selezionare e ottimizzate dagli esperti, il conducente ha la garanzia di guidare Rafale E-Tech 4x4 300 cv Atelier Alpine nella configurazione ideale.

Nella modalità Sport, il comportamento dinamico di Renault Rafale è iper efficiente, con un rollio molto ridotto, ai massimi livelli del segmento dei suv, compresi i modelli premium.



