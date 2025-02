Milence apre il primo Charging Hub a Bagnolo San Vito

Milence, la joint venture tra Volvo Group, Daimler Truck e Traton Group, è entrata ufficialmente in Italia inaugurando il suo primo Charging Hub a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova. L'hub è strategicamente situato a 40 km a sud di Verona, lungo la direttrice Bologna-Bolzano, sull'A22 Autostrada del Brennero e sul corridoio Scandinavia-Mediterraneo.

L'A22 è l'autostrada che collega la Pianura Padana, la città di Modena e l'Autostrada A1 con l'Austria. Quest'area funge anche da importante porta d'accesso all'Italia, collegando il cuore industriale dell'Italia settentrionale ai porti dell'Italia meridionale. Inoltre, l'hub si trova vicino all'intersezione con l'Autostrada del Sole (A1), che collega le principali città italiane.

L'hub di ricarica a Bagnolo San Vito segna l'espansione ufficiale di Milence in Italia, fornendo un accesso per i trasportatori che operano lungo una delle principali rotte di trasporto e logistica in Europa, sostenendo un trasporto transfrontaliero senza soluzione di continuità e migliorando la connettività in tutta la regione.

Si tratta del primo hub in Italia, nonchè il tredicesimo operativo in Europa. "L'apertura del nostro primo hub in Italia - ha commentato il Ceo di Milence, Anja van Niersen - dimostra il nostro impegno a riunire tutti gli operatori del settore, per creare una piattaforma che guidi la prossima svolta nel trasporto sostenibile. Questo hub fornisce all'Italia una solida base per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di trasporto a emissioni zero".

Gli hub di Milence dispongono delle potenze più elevate oggi disponibili con connettori di tipo CCS offrendo attualmente fino a 400 kW per punto di ricarica. Sono in fase di progettazione l'implementazione con ricariche MCS. Questa tecnologia di nuova generazione consentirà velocità di ricarica fino a 1.000 kW, permettendo ai camion, che effettuano lunghe tratte, di essere completamente ricaricati in 30-45 minuti.

Le partnership con i principali fornitori di servizi di mobilità elettronica (eMSP) consentono agli automobilisti di pagare con diverse carte di ricarica. È disponibile anche il pagamento diretto con carta di credito. La tariffa di ricarica predefinita è di 0,399 euro per kWh (IVA esclusa).

