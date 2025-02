Jeep protagonista nel fine settimana a Courmayeur

L'appuntamento con la nuova gamma Jeep per il fine settimana del 22 e 23 febbraio al 105XMasters Winter Tour 2024/2025 a Courmayeur, per una tappa dell'evento in cui il marchio Jeep sarà protagonista. Il pubblico potrà infatti testare anche la Jeep Wrangler 4xe sulla pista della Royal Driving Experience, per guidare su ghiaccio, neve e provare tutte le doti delle Jeep.

Come di consueto, il programma dell'evento che tocca località sciistiche più iconiche d'Italia, prevede sport, spettacolo e puro divertimento. Il pubblico sarà accolto dagli speaker di Radio 105 e potrà partecipare e assistere a clinic di carving, spettacoli di side hits, acrobazie e tanto altro per gli appassionati di snowboard. Non mancheranno esibizioni di street dance e hip hop oltre all'après ski del sabato pomeriggio.

Tra i modelli di Jeep protagonisti ci sarà la Wrangler, con tutte le sue capacità fuoristradistiche e oltre 80 anni di eccellenza ingegneristica 4x4. La Wrangler 4xe elettrificata è la più performante di sempre con le migliori prestazioni della categoria grazie alla combinazione di un potente motore a combustione anteriore e di una propulsione elettrica posteriore che eroga la coppia su richiesta.

Sempre nel fine settimana, il pubblico potrà vedere da vicino Jeep Avenger 4xe, la più recente declinazione del SUV disegnato a Torino. Jeep Avenger è stato il SUV più venduto in Italia nel 2024 e a gennaio 2025.

Avenger 4xe ha debuttato proprio a Courmayeur con la serie speciale The North Face Edition, limitata a 4.806 unità, un numero che celebra l'altezza del Monte Bianco.

