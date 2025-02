Inaugurato sulla A4 Milano-Brescia il nuovo svincolo di Dalmine

Inaugurato questa mattina sulla A4 Milano-Brescia il nuovo svincolo di Dalmine. L'opera, realizzata da Autostrade per l'Italia, consente una connessione più agevole tra la Tangenziale di Bergamo e la viabilità locale, riducendo i tempi di percorrenza per i pendolari e le imprese, oltre a decongestionare il traffico nei centri abitati limitrofi.

L'intervento, definito grazie al costante confronto con le Istituzioni locali e con le strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rientra nel più ampio programma che Autostrade per l'Italia sta portando avanti in Lombardia per migliorare la mobilità e la sicurezza stradale.

"Siamo in uno dei contesti a più alta densità industriale d'Europa e il livello del traffico è in costante aumento - osserva l'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi -. Con il nuovo assetto del casello ci aspettiamo ripercussioni positive nei collegamenti tra l'autostrada A4, l'asse interurbano e la viabilità locale, a beneficio delle nostre comunità e del territorio".

Parla di "un ulteriore importantissimo passo avanti nella modernizzazione della rete autostradale lombarda", Luca Fontana, direttore Ingegneria e Realizzazione di Autostrade per l'Italia, secondo cui l'inaugurazione odierna "conferma il nostro impegno nel potenziamento della rete con interventi volti a garantire una mobilità sempre più efficiente e sostenibile, a sostegno dei territori e del tessuto produttivo locale. Con un traffico medio giornaliero di oltre 120.000 veicoli lungo il tratto interessato - prosegue - il nuovo svincolo si inserisce in un nodo strategico della viabilità regionale e contribuirà a migliorare la gestione dei flussi, riducendo in modo sensibile i tempi di percorrenza a beneficio dei centri urbani e dei poli produttivi".



