504 diventa base per concept sportivo e una wagon tuttofare

Nel 2018, Peugeot aveva celebrato il 50mo anniversario dal lancio della 504 con il concept e-Legend - reinterpretazione neo-retrò della versione coupé - che aveva suscitato tanto interesse da dare vita ad una petizione con più di 61.000 firme per chiederne la produzione in serie.

Sette anni dopo, la 504 torna sotto i riflettori con due creazioni (per il momento virtuali) diffuse sui social da Matthias Hossann, direttore design della marca del Leone. Questa volta la trasformazione è provocatoria. Da un lato fa della tranquilla 504 la base per creare una super-car in stile Delta S4 (con tanto di grandi alettoni, ruote speciali ed assetto rasoterra che richiamano da vicino il bolide Lancia a metà degli Anni '80).

Dall'altro immagina una 504 Break che vuole celebrare il ritorno, sulle piattaforme di download, del video 'Tonton du bled' creato nel 1999 dal gruppo rap 113 - molto noto in Francia - ed in cui proprio una 504 era protagonista della performance musicale visibile su YouTube.

La versione virtuale progettata da Hossann rende omaggio a quell'auto con numerosi dettagli. Come il 'grande baule blu' sul tetto per aumentare la possibilità di carico. O il fatto che dovrà poter trasportare passeggeri 'numerosi come una squadra di calcio'. Fedeli alle parole del gruppo 113, la vettura è letteralmente posizionata 'a livello del suolo'.

Unica concessione al futuro - in un abitacolo ridotto al minimo indispensabile - la presenza del futuristico volante rettangolare 'Hypersquare', che anticipa la dotazione dei futuri modelli Peugeot a partire dal 2027.



