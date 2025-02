Salvini, per Codice Strada risultati primi due mesi eccellenti

"I dati dei primi due mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice della strada sono stati assolutamente eccellenti. Ricorderete le critiche di chi diceva 'Salvini non ci fa fare le feste dei cenoni di Natale e Capodanno, non si può bere, e Vasco Rossi 'non ci si possono fare le canne' e amenità varie. Non entro nel merito dello stile di vita di ciascuno, ma i dati della polizia stradale e dei carabinieri dei primi due mesi, dal 14 dicembre al 14 febbraio, ci parlano di 700 incidenti in meno, 750 feriti in meno e 55 morti in meno rispetto all'anno scorso".

Lo ha sottolineato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in videocollegamento con Torino dove è stato presentata la seconda edizione del Salone dell'Auto.

"Penso quindi che siamo sulla strada buona, grazie anche al buonsenso e alla prudenza sia delle due sia delle quattro ruote.

Stiamo investendo 160 milioni di euro per cambiare i guard rail, per aggiungere i guard rail fino a terra, salvavita per i motociclisti in caso di caduta" ha spiegato Salvini.



