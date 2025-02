Maserati GT2 Stradale, debutto europeo nel sud della Spagna

Dopo la premiere mondiale di agosto, In occasione della Monterey Car Week in California, Maserati GT2 Stradale viaggia per le strade, pronta ad arrivare sul mercato, partendo dall'Europa, il prossimo aprile.

A tenere a battesimo il debutto della versione omologata per la strada della GT2 che ha riportato la Casa del Tridente in pista nei campionati a ruote coperte, è stata l'Andalusia con una esperienza di guida dedicata ai principali stakeholder e clienti a livello mondiale, che hanno potuto testarne le abilità sia su percorsi extra urbani sia in pista, a sottolineare entrambe le anime della supersportiva: il Dna racing e il comfort tipico della casa del Tridente.

Da Marbella, il percorso del test drive si è snodato sulle curve panoramiche del Parque Nacional Sierra de las Nieves per approdare al circuito privato Ascari, nei pressi di Ronda. I 5.425 metri del tracciato intitolato al pilota italiano campione del mondo di Formula 1 - che ha corso anche con Maserati - sono un richiamo all'Heritage del brand.

La categoria GT2 è la piattaforma ideale per fare sì che l'eredità sportiva del Tridente incontri il desiderio degli appassionati - team privati e gentleman driver - in un progetto che è parte integrante della strategia motorsport del brand per riportarlo ai vertici nelle competizioni. GT2 Stradale è un'auto nata dalla pista e omologata per l'utilizzo su strada, capace di unire le performance estreme e ricercate del mondo racing alla possibilità di una guida senza compromessi e nel più totale comfort.

Una vettura capace di unire il meglio di MC20 e GT2: la velocità massima è pari a 324 km/h, la potenza massima dello straordinario motore V6 Nettuno è stata aumentata a 640 CV (471kW),10 CV in più rispetto a MC20, e l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in appena 2,8 secondi la rende la più scattante RWD (trazione posteriore) della categoria.

In occasione dell'esclusiva driving experience, la GT2 Stradale ha "vestito" diverse livree, frutto del programma di personalizzazione Fuoriserie. Proprio al mondo della personalizzazione era dedicato uno dei box del circuito Ascari, mentre quello adiacente raccontava la storia di Maserati Corse con l'esposizione della progenitrice GT2.

''Dalla strada alla pista e viceversa: passare da GT2 da corsa alla sua versione stradale è stato un passo naturale, per rappresentare al meglio le prestazioni del nostro Marchio - ha commentato Santo Ficili, ceo di Maserati - . Con il debutto su strada di quella che è l'apice delle nostre supersportive, abbiamo creato una piattaforma perfetta per i clienti di questa vettura, che è stata apprezzata anche dai media. GT2 Stradale è 100% made in Modena, mix dei due iconici mondi Maserati, quello dell'eleganza e quello delle corse; è il frutto della passione, della dedizione e dell'orgoglio di tutte le donne e gli uomini della Casa del Tridente." La produzione è iniziata lo scorso dicembre nello stabilimento di viale Ciro Menotti a Modena.

Maserati GT2 Stradale è disponibile in sole 914 unità, come ricordato dal badge specifico posizionato sul tunnel centrale.

La dicitura "1of914" è un esplicito riferimento al 1914, anno di fondazione di Maserati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA