MAN Truck & Bus investe anche sugli autocarri elettrici

Per il 2025 MAN Truck & Bus punta anche sugli autocarri elettrici, con l'inizio della produzione di serie a Monaco programmato per la metà dell'anno e 2.800 richieste d'ordine pervenute. Per affrontare il passaggio alla trazione elettrica, MAN è impegnata sul fronte degli investimenti sia dal punto di vista tecnologico che del personale.

Il team di esperti MAN Transport Solutions è infatti attivo dal 2018 per fornire risposte alle domande dei clienti e aiutarli nella transizione da diesel a elettrico. Le dimensioni di questa squadra sono cresciute notevolmente negli ultimi anni.

Circa 100 'eMobility Champions' in tutti i Paesi europei hanno ricevuto una formazione intensiva per offrire consulenza ai clienti su tutti gli aspetti riguardanti l'introduzione dei veicoli elettrici.

Tutti gli esperti eMobility hanno accesso a un nuovo strumento online che illustra chiaramente calcoli, fornisce una panoramica sull'infrastruttura pubblica di ricarica attuale e supporta la pianificazione dell'infrastruttura di ricarica del cliente.

Grazie alle mappe satellitari, i clienti possono capire e scegliere come disporre le colonnine di ricarica presso le loro sedi, per esempio una dietro l'altra, una accanto all'altra oppure a spina di pesce. La pianificazione di un impianto fotovoltaico è un servizio altrettanto notevole, disegnando su una mappa lo spazio a disposizione sul tetto è possibile ottenere una stima del possibile rendimento energetico a seconda della posizione e dell'impatto sul prezzo del kWh del cliente.

Nel processo decisionale dei clienti, un altro criterio di scelta importante è la possibilità di ricaricare presso colonnine pubbliche, oltre a poter realizzare una propria infrastruttura di ricarica. Con MAN Charge&Go, MAN ha sviluppato un pacchetto di soluzioni completo per la ricarica pubblica che rende più facile per i clienti trovare punti di ricarica compatibili con i camion.

Successivamente al lancio di MAN Charge&Go in tutti i principali mercati europei a maggio 2025, questa carta aiuterà anche i clienti a ricercare online i punti di ricarica per autocarri e sarà necessaria per l'autenticazione presso le colonnine. MAN Charge&Go è stata sviluppata in modo che anche le flotte miste possano usufruire dell'offerta.



