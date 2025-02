Levy, al Salone Auto Torino le nuove tecnologie

"Per l'automobile è un momento molto complicato. Abbiamo visto più tecnologie, stiamo finalmente andando verso una neutralità tecnologica che consentirà ai consumatori di avere più offerta". Lo ha detto Andrea Levy, presidente del Salone Auto di Torino, a margine della presentazione della manifestazione.

"Al Salone Auto Torino - ha aggiunto - si vedranno tantissime nuove tecnologie, ibride di diversa generazione oltre alle auto elettrificate. Sarà un modo per scoprire l'automobile.

Anche le case costruttrici hanno capito che devono incontrare il pubblico per spiegare queste tecnologie. Siamo in un momento di transizione che continuerà. Eventi come il nostro permettono un incontro tra pubblico e offerta".



