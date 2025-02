Le Figaro incensa De Meo, l'anti-Tavares, ha salvato Renault

Nel giorno della presentazione dei risultati record di Renault, con un utile di 2,8 miliardi per il 2024, Le Figaro pubblica un lungo articolo sul direttore generale, l'italiano Luca De Meo, ormai descritto come "salvatore" del gruppo automobilistico d'Oltralpe. "E' l'esatto opposto di Carlos Tavares'. Ecco come Luca de Meo ha rimesso Renault in pista", titola Le Figaro sul suo sito internet, aggiungendo che i dipendenti di Renault, come anche analisti e commentatori, non esitano a parlare della "remontada" del costruttore francese. "Mai avremmo potuto immaginare di rilanciare Renault a questi livelli in così poco tempo", dice un manager d'Oltalpe, citato dal giornale. "In quattro anni e mezzo - sottolinea Le Figaro - De Meo ha collezionato un gran numero di punti positivi". E nell'azienda l'inquietudine e i timori di declassamento hanno ceduto il posto a una certa fierezza. "De Meo ha dato un'anima a Renault", commenta un consulente automobilistico, visibilmente conquistato dal lavoro del manager milanese - classe 1967 - trasferitosi sulle rive della Senna.

"L'immagine del marchio è diventato cool Le auto sono belle, fanno di nuovo sognare". De Meo? "L'esatto opposto di Tavares", considera un esperto di automotive, citato dal giornale. Le Figaro, che prova a sintetizzare le caratteristiche umane dei due manager, evoca un Tavares "rigido e sicuro di sé". E un De Meo "astuto e - ancora - in grado di ascoltare gli altri per prendere le decisioni".



