L'Ara a Tzitzikostas, coinvolgere le Regioni sull'automotive

L'Ara, l'alleanza europea delle regioni dell'automotive, ha incontrato a Bruxelles il Commissario europeo per i Trasporti Apostolos Tzitzikostas ribadendo "la necessita di essere coinvolti nella stesura del documento sull'automotive da parte della commissione" e trovando l'apertura del commissario.

L'incontro è stato chiesto e ottenuto dal presidente dell'Ara, l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia Guido Guidesi, che si è fatto portavoce delle istanze delle regioni coinvolte: "Ringrazio il commissario Tzitzikostas per aver accettato il nostro invito, è stata un confronto franco e spero costruttivo" ha detto Guidesi.

All'incontro hanno partecipato anche alcuni presidenti di Regioni italiane come Marco Marsilio dell'Abruzzo, Francesco Acquaroli delle Marche, Stefania Proietti dell'Umbria, Alberto Cirio del Piemonte e il vicepresidente del Lazio Antonio Aurigemma.

Presenti, tra gli altri, anche rappresentanti del Baden-Württemberg, della Borgogna, della Catalogna e della Sassonia.

"Riteniamo alcuni interventi urgenti vista la situazione estremamente negativa" ha aggiunto Guidesi, sottolineando che le proposte "sono contenute nella dichiarazione di Monza del novembre scorso e la commissione già le ha. Auspichiamo massimo coinvolgimento perché le regioni stanno cercando di gestire una situazione estremamente negativa per il settore dal punto di vista commerciale e sociale".

Per questo "abbiamo ribadito al commissario le nostre proposte dalla neutralità tecnologica, alla continuità per tutte le alternative motoristiche. Da parte sua il commissario ha relazionato rispetto al lavoro che la commissione sta facendo e ascoltato le nostre proposte garantendoci pieno coinvolgimento" ha concluso.



