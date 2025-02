Governo, 'i prezzi dei carburanti non sono aumentati'

"Alla data del 14 febbraio 2025, i prezzi dei carburanti alla pompa sono sostanzialmente in linea con i prezzi praticati nel 2024 e sono inferiori rispetto ai prezzi del 2023. In particolare, il prezzo medio della benzina è pari a 1,83 euro litro, mentre il gasolio si attesta a 1,73 euro litro.

Tali dati sono il risultato delle azioni messe in campo dal Ministero delle imprese e del made in Italy in collaborazione con gli enti competenti". Lo ha detto nell'Aula di Palazzo Madama il sottosegretario al ministero del Made in Italy Massimo Bitonci rispondendo ad un'interrogazione del Pd, a prima firma Andrea Martella, sul rincaro dei carburanti.

"Tra queste - aggiunge Bitonci - si ricorda il meccanismo dell'accisa mobile, che interverrà se il prezzo dei carburanti dovesse superare una determinata soglia. In particolare, il meccanismo consente di modulare l'aliquota dell'accisa in funzione dell'andamento del mercato, intervenendo dinamicamente per mitigare gli effetti degli aumenti sui consumatori e sulle imprese". "Qualora i prezzi alla pompa superino determinate soglie - spiega il sottosegretario - il Governo ha la facoltà di ridurre temporaneamente l'accisa, così da contenere l'aggravio economico. Al contrario, in fase di contrazione del prezzo del carburante, l'accisa può essere ripristinata ai livelli ordinari, contribuendo a un riequilibrio del gettito fiscale senza penalizzare la competitività del settore. Ad oggi, il fatto che tale meccanismo non sia stato mai utilizzato, dimostra che i prezzi si sono comunque attestati su cifre ragionevoli".





