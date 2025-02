Goodwood celebra la prima vittoria di Senna in un GP

Ayrton Senna era una leggenda in vita e le sue imprese lo rendono un personaggio unico anche ai giorni nostri. Per questo, l'82° Members' Meeting renderà omaggio al 40° anniversario dalla prima vittoria in un Gran Premio del tre volte Campione del Mondo di Formula 1 e, in suo onore, andrà in scena una speciale dimostrazione in pista che vedrà Bruno Senna (nipote del campione brasiliano) alla guida della Lotus 97T, supportato dal Classic Team Lotus.

L'evento si svolgerà nei giorni del 12 e 13 aprile e celebrerà i 40 anni dalla prima vittoria di Ayrton Senna al Gran Premio del Portogallo del 1985: un chiaro esempio della sua incredibile abilità, specialmente in condizioni di bagnato.

Classic Team Lotus porterà la Lotus 97T con la sua iconica livrea John Player Special, che è stata portata più volte alla collina del Festival of Speed ed è stata presente l'ultima volta al Circuito di Goodwood nel 2021 per commemorare i 30 anni dalla vittoria dell'ultimo titolo mondiale di Senna. A guidare la Lotus 97T, in un tributo emozionante alla vita e alla carriera leggendaria di Ayrton, ci sarà sempre Bruno Senna, anche lui pilota automobilistico con all'attivo 46 Gran Premi di Formula Uno nonché partecipazioni a gare di Endurance e in Formula E.

Dopo l'82° Members' Meeting, Classic Team Lotus riporterà la Lotus 97T a Estoril, dove Bruno Senna si metterà di nuovo al volante, celebrando l'anniversario esatto della storica vittoria di Ayrton nel 1985.



