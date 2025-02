Fiat Grande Panda, al via il tour per l'Italia

Fiat Grande Panda inizia il tour "La Prima", un evento che sta portando il nuove modello della casa torinese in numerose città italiane, offrendo la possibilità di scoprirla dal vivo in anteprima, nell'attesa del suo arrivo ufficiale previsto per il mese di marzo.

Un viaggio, quello di Grande Panda, pensato per far conoscere a tutti il design innovativo, la versatilità e le soluzioni tecnologiche all'avanguardia del nuovo modello. Tra le caratteristiche più sorprendenti, spiccano: il pratico cavo di ricarica retrattile e il design completamente rinnovato, che offre una sintesi tra tradizione e innovazione, mantenendo lo stile inconfondibile dell'iconica Panda.

Durante il tour viene esposta la versione top di gamma, ovvero l'allestimento "La Prima", che si caratterizza per i cerchi in lega da 17 pollici e vetri oscurati. L'equipaggiamento comprende sensori di parcheggio anteriori, la telecamera posteriore e il "Bambox Bamboo Fiber Tex" della plancia.

Le tappe del tour hanno durata di 2-3 giorni presso ciascun concessionario selezionato. Ogni dealer ospiterà l'evento con un allestimento dedicato, ispirato alla gioiosità e ai colori vibranti del nuovo modello di casa Fiat.

Al momento del lancio, Grande Panda è disponibile nella versione ibrida con un motore turbo 1.2 litri, 100 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT "easy drive" e nella versione elettrica con batteria da 44 kWh, autonomia combinata WLTP di 320 km e motore elettrico da 83 kW (113 CV).

