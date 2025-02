Ferrari, i programmi 2025 per i piloti endurance

Ferrari ha reso noti gli impegni dei piloti ufficiali del cavallino nelle gare endurance; nel Wec sono stati riconfermati gli equipaggi al volante delle due 499P ufficiali numero 50 e 51 formati, rispettivamente, da Antonio Fuoco-Miguel Molina-Nicklas Nielsen, e da Alessandro Pier Guidi-James Calado-Antonio Giovinazzi. L'altro pilota ufficiale Yifei Ye sarà impegnato nella classe hypercar alla guida della 499P numero 83 a fianco di Robert Kubica e Phil Hanson. Nella categoria LMGT3, invece, Davide Rigon condividerà la 296 numero 54 con Thomas Flohr e Francesco Castellacci; mentre Alessio Rovera la 296 numero 21 con Simon Mann e François Heriau.

Nella serie IMSA Daniel Serra prenderà parte all'intera stagione in classe GTD con il team Conquest Racing; Davide Rigon correrà in classe GTD Pro con la Ferrari 296 GT3 del team DragonSpeed in tutte le prove della Endurance Cup e, nella classe GTD della Endurance Cup, Rovera e Calado gareggeranno per il team Triarsi Competizione. Nello specifico, l'italiano competerà in tutte le prove, mentre il britannico è atteso a Watkins Glen, Indianapolis, e nell'ultimo atto sul tracciato di Road Atlanta. Inoltre, Fuoco gareggerà a Sebring con Cetilar Racing; mentre Pier Guidi e Lilou Wadoux continueranno la stagione con il team AF Corse, con la francese che non correrà ad Indianapolis. Infine, Nielsen gareggerà nella classe LMP2 dell'Endurance Cup.

Per quanto riguarda il GT WC Europe, sulla 296 GT3 numero 50 vedremo impegnato Fuoco in tutte e cinque le gare di durata insieme ad Arthur Leclerc ed Eliseo Donno; mentre Leclerc e Thomas Neubauer saranno al via delle prove sprint. Pier Guidi prenderà parte alle prove endurance del Paul Ricard, Monza, Spa, Nürburgring e Barcellona insieme a Rovera e Vincent Abril sulla Ferrari 296 GT3 numero 51, con gli ultimi due piloti citati che andranno a completere l'impegno full-season gareggiando anche nella sprint.

Nella Endurance Cup della serie continentale sono attesi anche Andrea Bertolini, con AF Corse, e Davide Rigon, con Rinaldi Racing, tranne che nell'ultima prova stagionale. Dando uno sguardo agli altri campionati, nell'European Le Mans Series saranno impegnati diversi piloti ufficiali Ferrari; precisamente, nella classe LMGT3 Rigon correrà per il team AF Corse con la 296 LMGT3 numero 51; Wadoux debutterà nella serie europea con Richard Mille AF Corse con la 296 LMGT3 numero 50, ad eccezione dei weekend concomitanti con l'impegno nel SuperGT; Molina e Serra, invece, saranno al via delle prove su alcuni dei tracciati più iconici del Vecchio Continente, con il team Kessel Racing.

Alessio Rovera proseguirà l'esperienza nella serie ELMS con un prototipo di classe LMP2; Thomas Neubauer parteciperà alla 24 Ore del Nürburgring, e gareggerà con Realize Kondo Racing with Rinaldi anche nelle quattro prove di preparazione della NLS.

Infine, Lilou Wadoux continuerà a guidare la 296 GT3 di Ponos Racing nel SuperGT prendendo parte a tutte le gare che andranno in scena sui circuiti più blasonati del Giappone.



