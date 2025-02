Dal 26 al 28 settembre il Salone Auto Torino, attesi 50 brand

Tornerà dal 26 al 28 settembre il Salone Auto Torino che nel 2024 ha accolto 500.000 visitatori provenienti da tutte le province italiane, arrivati a scoprire e provare le novità delle 43 case automobilistiche. Quest'anno sono attesi oltre 50 brand, ha già confermato ufficialmente la sua partecipazione il gruppo Stellantis. La presentazione si è svolta ai Musei Reali di Torino, alla presenza di importanti personalità del settore e delle istituzioni.

In collegamento da Roma è intervenuto Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, che ha espresso il suo sostegno all'evento ideato e realizzato da Andrea Levy, presidente del Salone Auto Torino. Levy ha presentato la nuova edizione con l'assessore regionale Andrea Tronzano, l'assessore comunale Mimmo Carretta e il presidente dell'Asi Alberto Scuro.

Le novità di prodotto, i prototipi e le supercar si troveranno in piazza Castello e piazzetta Reale e tra i viali dei Giardini Reali. Confermato il format dell'evento che offre ingresso libero ed esposizione all'aperto, con un orario esteso, dalle 9 alle 19, e una formula che privilegia l'interazione diretta con il pubblico. Sarà allestita un'area dedicata ai quadricicli. Piazza Castello sarà il cuore dei test drive di Salone Auto Torino, mentre quelli dedicati alle moto partiranno da piazza Vittorio Veneto. Anche nel 2025 il Salone Auto Torino conferma l'iniziativa Free Pass, un biglietto elettronico gratuito che offre ai visitatori l'accesso a diverse convenzioni con musei, hotel, ristoranti e trasporti sia nazionali sia locali.

"Sono già molte le case che hanno confermato la loro adesione e che presenteranno a Salone Auto Torino molte novità, prossimamente sarà comunicato l'elenco completo degli espositori. Un successo importante, che nasce anche grazie al sostegno di Regione Piemonte e alla collaborazione con le aziende e le istituzioni del territorio, come Città di Torino, Camera di Commercio e Unione Industriali" sottolinea Levy. Piazza Vittorio Veneto sarà l'hub di raccordo per le sfilate del Salone Auto Torino, in particolare nel weekend 27-28 settembre. Sabato 27 settembre sarà il punto di arrivo del Supercar Meeting Venaria Reale Torino che coinvolgerà 100 equipaggi di collezionisti da tutta Italia. Domenica 28 settembre piazza Vittorio Veneto sarà punto di partenza del Concorso d'Eleganza Festival Car 2025, organizzato da Autoappassionati. L'evento si terrà il 28 settembre a Revigliasco Torinese, nel Comune di Moncalieri. Previsti anche una partnership con Vehicle Valley e il ritorno di Petronas, che nell'ultima edizione ha celebrato il suo 50esimo anniversario. "Il Piemonte è storicamente il cuore dell'industria automobilistica italiana e oggi, nonostante le criticità del settore, la filiera dimostra una straordinaria capacità di innovazione e rilancio. Il Salone dell'Auto di Torino, che come Regione abbiamo fortemente voluto, rappresenta una vetrina ideale per esaltare la vitalità delle nostre imprese e la loro determinazione a competere su scala internazionale" ha detto Tronzano. "Le migliaia di visitatori della scorsa edizione ci dicono che il Salone dell'auto non è solo una celebrazione dell'industria automobilistica, ma un'importante opportunità di promozione per la città e la sua storia automobilistica" ha aggiunto Carretta. "Il coinvolgimento del grande pubblico ci ha permesso di trasmettere il valore e i valori del motorismo storico nella città che ne è la culla. Sotto la Mole si incontrano tradizione e innovazione" ha affermato Scuro, mentre Piergiorgio Re, presidente dell'AciTorino, ha espresso soddisfazione per "il ritorno di Torino al centro dei grandi eventi automobilistici".

