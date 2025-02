Automotive Ue a confronto con von der Leyen il 3 marzo

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, incontrerà il 3 marzo i rappresentanti del Dialogo strategico sul futuro dell'automotive prima di presentare il piano ad hoc per il comparto il 5 marzo.

E' quanto si apprende a Bruxelles, dove i rappresentanti del settore hanno incontrato il commissario ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, in un confronto dedicato alle infrastrutture. L'ultimo incontro 'tematico' dopo che il 12 e 13 febbraio i vertici delle major dell'auto hanno incontrato rispettivamente i commissari Ue al Clima e al Lavoro, Wopke Hoekstra e Roxana Minzatu e il 17 e 19 febbraio i vicepresidenti della Commissione europea con deleghe per la Tecnologia e l'Industria, Henna Virkkunen e Stéphane Séjourné.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA