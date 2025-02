Al via lavori 'mini tangenziale' di Campi, poi un nuovo polo

Iniziati a Campi Bisenzio (Firenze) i lavori per la realizzazione del nuovo asse viario che collegherà la rotatoria di via Narciso Parigi con via Tosca Fiesoli. Questo intervento strategico, rappresenterà la Mini Ovest, a cui si aggiungerà, in futuro, la prevista Circonvallazione Ovest, corredata da una pista ciclopedonale che delimiterà l'intero piano sul lato nord-ovest. "L'avvio dei lavori per la Mini Ovest rappresenta un passo fondamentale per migliorare la viabilità di Campi Bisenzio - dichiara in un comunicato stampa il sindaco Andrea Tagliaferri - Questa nuova infrastruttura consentirà di alleggerire il traffico sulle arterie principali, come via Barberinese, migliorando la circolazione in un'area strategica per Campi". Tra le opere previste, nuove strade, parcheggi e un canale di deflusso per le acque piovane essenziale per il drenaggio dalle aree produttive vicine alla variante Barberinese. Gli imprenditori Letizia e Andrea Ciacci di EdilCiacci srl spiegano che "è stata un'operazione complessa, in primo luogo per riuscire a riunire tutti i vari proprietari del lotto Pmu 4.10 e ottenere le autorizzazioni, per le quali ringraziamo il sindaco, l'Amministrazione e i tecnici del Comune", attualmente, proseguono, "siamo impegnati nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, che comprendono la nuova strada di collegamento via Colombina, tra le due rotonde e viale Narciso Parigi, con parcheggi pubblici, alberature e una pista ciclabile. Una volta completata questa fase, procederemo con la realizzazione di circa 16.000 metri quadri di edifici e capannoni destinati ad attività produttive, sviluppando così un polo industriale che creerà nuovi posti di lavoro e incentiverà un indotto in diversi settori dell'economia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA