Sicurezza, è boom per le auto blindate in Brasile nel 2024

Lo scorso anno 34.402 brasiliani hanno deciso di acquistare o allestire un automobile blindata per percorrere con maggiore sicurezza le strade soprattutto delle grandi metropoli. Lo rivela a Poder360 il direttore dell'Associazione brasiliana dei blindatori (Abrablin), Marcelo Silva, secondo cui lo scorso anno è stato segnato un record storico per un settore in espansione negli ultimi 30 anni. Nel 2013 in Brasile erano meno di un terzo i veicoli acquistati con protezioni speciali per le armi da fuoco (circa 10 mila).

Il dato riflette la sensazione di insicurezza soprattutto sulla popolazione ricca dei grandi centri urbani. Secondo Silva, le preoccupazioni relative alla violenza hanno cambiato il profilo dei consumatori di veicoli, che ora preferiscono auto più discrete ma in grado di proteggere gli utenti da potenziali colpi d'arma da fuoco, piuttosto che veicoli più lussuosi.

Con un costo che varia dai 15 mila ai 60 mila euro - oltre il prezzo dell'auto - a potersi permettere auto blindate è solo una parte ridotta della popolazione. Soprattutto uomini d'affari e professionisti di San Paolo. Nella metropoli cuore economico del Paese circola l'84,2% dei veicoli blindati, nonostante con un tasso di 5,9 omicidi ogni 100.000 abitanti, non sia lo Stati con i peggiori indici di violenza del Paese. A Rio de Janeiro le auto blindate nel corso del 2024 sono state 2.669. Prima di iniziare il processo di blindatura è necessario richiedere l'autorizzazione all'Esercito brasiliano. Questo perché le piastre rinforzate e il vetro sono prodotti di uso militare e controllati dalle forze armate.



