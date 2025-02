Rafale, l'eccellenza tecnologica di Renault esaltata da Alpine

La motorizzazione di Rafale E-Tech 4x4 300 cv è progettata sulla base tecnica del gruppo motopropulsore E-Tech Hybrid 200 cv. Sotto il cofano, il motore termico a 3 cilindri da 1,2 litri si dota di un nuovo turbocompressore che porta la potenza a 110 kW (150 cv) e la coppia a 230 Nm. La trasmissione multimode con innesto a denti, invece, è ottimizzata per adattarsi a queste evoluzioni.

Alla base termica sono associati tre motori elettrici (2 principali e 1 secondario) per una potenza massima totale di 300 cv. L'aggiunta di un secondo motore elettrico principale, sempre collegato al retrotreno, consente di offrire una potenza di 100 kW (136 cv) e una coppia di 195 Nm.

Il sistema è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 22 kWh/400V per garantire fino a 100 km di guida in modalità elettrica e fino a 1.000 km con un pieno benzina, grazie al serbatoio da 55 litri. Oltre alla motorizzazione ad alte prestazioni, Rafale E-Tech 4x4 300 cv è disponibile nell'inedita versione Atelier Alpine.

Oltre alle caratteristiche stilistiche specifiche - tinta carrozzeria Blu Sommit, spoiler flottante color Nero Etoilé, cerchi "Chicane" da 21" con pneumatici Continental e moquette che ricopre il pianale riprendendo il blu iconico della marca - questa versione dal nome eloquente racchiude tutto il know-how degli ingegneri di Alpine Cars per offrire "l'esperienza Alpine" al volante di Renault Rafale.

Concretamente, il telaio è stato oggetto di settaggi specifici (ammortizzatori, molle, tamponi di finecorsa, barra stabilizzatrice) e attraverso il dynamic driving system è possibile regolare il telaio in tre modalità (Comfort/ Dynamic/ Sport) per adattare la guida in base ai desideri del conducente.

Infine, Rafale E-Tech 4x4 300 cv Atelier Alpine si arricchisce di sospensione attiva intelligente, per un comfort a bordo ancora maggiore.



