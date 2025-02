Lamborghini Gallardo con Tedson Motors diventa Etna

La Lamborghini Gallardo rivive attraverso un restomod realizzato da Tedson Motors; ribattezzata Etna, sarà prodotta in una serie limitata di 77 esemplari su misura. Nello specifico, la serie Launch Edition comprende 9 auto, le cui consegne partiranno dall'autunno 2026, mentre le restanti 68 auto inizieranno ad essere costruite nell'autunno 2026.



Oltre ad un'estetica più affilata che la rende attuale, è più leggera di 200 kg rispetto alla vettura da cui deriva, per via della carrozzeria in fibra di carbonio, materiale utilizzato anche per i sedili. Non mancano delle sospensioni riviste ed una carreggiata aumentata di 6 cm su entrambi gli assi.

Il motore è il V10 5.0 aspirato che, attraverso interventi a livello di aspirazione e mediante un nuovo scarico in titanio, eroga oltre 600 CV e richiama nel sound le vetture di F1 che avevano il propulsore con lo stesso frazionamento. L'idea alla base di questa vettura è quella di rendere ancora più agile e reattivo il modello della casa del toro che ha scritto un nuovo capitolo nella storia del brand.



