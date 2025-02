Italdesign con il Politecnico di Torino per Driving Blind

Fucina delle Idee del Politecnico di Torino e Italdesign puntano su una nuova iniziativa di venture building e aprono le candidature per partecipare allo sviluppo di business di Driving Blind, ovvero il progetto Italdesign pensato per migliorare l'autonomia e l'accessibilità di non vedenti e ipovedenti attraverso tecnologie avanzate.

L'iniziativa è destinata a studenti e studentesse delle lauree triennali e magistrali e ha l'obiettivo di identificare aspiranti startupper che, col supporto di Startup Geeks, avranno l'opportunità di partecipare e contribuire alle attività di validazione del mercato, alla costruzione e validazione del business model, alla definizione della strategia di go-to-market e alla ricerca di potenziali investitori per fondare la start up che porterà la tecnologia al mercato.

"La collaborazione tra aziende e poli universitari - ha commentato Davide Casini, chief technical officer di Italdesign - rappresenta un motore fondamentale per la crescita economica e l'innovazione del territorio, creando un ambiente fertile in cui conoscenza, ricerca e sviluppo si intrecciano in modo sinergico.

Questo dialogo costante accelera la trasformazione delle idee in soluzioni concrete e competitive e genera un circolo virtuoso di opportunità reciproche".

La Fucina delle Idee del Politecnico di Torino si pone come ponte tra il bacino studentesco e il mercato mediante il trasferimento tecnologico, offrendo agli studenti la possibilità di sviluppare le proprie idee tecnologiche e iniziative imprenditoriali fornendo il supporto necessario per il loro sviluppo e valorizzazione.

L'iniziativa sarà ufficialmente presentata martedì 4 marzo 2025 alle 16,30 in sala Agorà dell'incubatore del Politecnico di Torino I3P (Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino).

