F1: svelata la Ferrari SF-25, Londra si tinge di rosso

Due ore di spettacolo, tra musica, giochi di luce, ospiti d'eccezione, per la presentazione congiunta delle 20 monoposto che si sfideranno nel prossimo mondiale di Formula 1: nella festosa cornice della O2 Arena di Londra, sold-out per l'occasione, è andata in scena la celebrazione per i 75 anni della F1, in un contesto di intrattenimento di alto livello, con l'intento dichiarato di avvicinare il circus automobilistico al grande pubblico.

Una serata-evento durante la quale è stata mostrata, tra le altre, anche la nuova livrea della Ferrari SF-25, in forte discontinuità rispetto al recente passato: posizione dell'abitacolo più arretrata, le pance più slanciate ed estreme, ma soprattutto - da un punto di vista puramente estetico - la rinuncia al tradizionale "rosso corsa" Ferrari, per una tonalità più scura, che si avvicina più al bordeaux, rendendo la carrozzeria opaca, più ruvida e a aerodinamica, come non si vedeva da diversi anni. Lo show londinese ha incarnato lo spirito di Liberty Media, proprietaria della Formula 1 dal 2016: curata da esperti del settore come Brian Burke e Stufish Entertainment Architects, "F175 - Live" è stata dunque non solo l'occasione per scoprire le nuove monoposto dei 10 team in griglia di partenza in Australia (circuito di Albert Park, 14-16 marzo), ma anche l'incontro della F1 con lo showbiz: agonismo e glamour, giri di motore e di accordi. E ancora tecnologia avanzata, scenografie spettacolari e performance live.

Davanti a poco meno di 20mila spettatori paganti (biglietti da 70 a 135 euro, ma anche molto più cari nel mercato del re-selling, venduti in pochissimi secondi dalla loro messa sul mercato), Liberty Media ha dunque proposto la sua idea - ambiziosa e rivoluzionaria - di trasformare la F1 in uno spettacolo globale, sempre più accessibile e coinvolgente, puntando ad attrarre nuovi segmenti di pubblico. Tra i render di precedenti monoposto (non sono state mostrate le attuali scelte tecniche), e le interviste ai piloti e ai team principal, la serata è stata animata dal padrone di casa, il comico Jack Whitehall, mentre sul palco si sono alternati la star della musica country Kane Brown, il rapper-attore Machine Gun Kelly, il gruppo brit Take That, e Bryan Tyler, autore della colonna sonora ufficiale della Formula 1. Un parterre d'eccellenza, surclassato però nell'applausometro quando ha preso la scena il beniamino di casa, Lewis Hamilton, alla sua prima uscita pubblica da neo-pilota Ferrari (dopo il battesimo di Maranello, e prima delle prove di mercoledì a Fiorano). Con Charles Leclerc, il 40enne di Stevenage, 30 km a sud di Londra, ha la responsabilità di riportare il Cavallino davanti a tutti, come non accade dal 2008 (ultimo titolo iridato costruttori). Un compito oneroso che Hamilton sembra aver accettato con un sorriso contagioso: "E' un sogno guidare la Ferrari, non vedo l'ora che arrivi il primo Gp". Mai prima d'ora c'era stato un simile "unveiling" collettivo: tutti presenti per festeggiare l'enorme impatto che il motorsport ha avuto negli ultimi anni. Dal campione del mondo "costruttori" McLaren, alla Red Bull del quattro volte campione Max Verstappen. E poi Mercedes, Aston Martin, Alpine, Haas, Visa Cash App RB, Williams e Kick Sauber: le scuderie che si affronteranno nei 24 Gran Premi previsti questa stagione.

Ma la serata non ha mancato di sollevare qualche perplessità, e non solo tra i puristi delle corse automobilistiche, per l'eccessiva commercializzazione dell'operazione, e le speculazioni fuori controllo che hanno portato ad un rincaro esagerato dei biglietti. Tra le voci critiche anche quella di Verstappen, che qualche tempo fa - nel corso di una live streaming con il Team RedLine - aveva scherzato: "Spero di essere malato quella settimana". Mettendo così in evidenza il difficile equilibrio nello sport moderno tra eventi mediatici collaterali, fondamentali per il marketing del brand F1, e gli aspetti più strettamente sportivi, col rischio di perdita di autenticità. D'altronde, questa serata di galà non era stata pensata e organizzata per i tifosi o gli appassionati, quanto per sponsor, influencers, opinione pubblica. Ai primi non resta che attendere i primi test ufficiali, previsti a Sakhir, in Bahrain, dal 26 al 28 febbraio.

