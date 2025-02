Bmw Museum, a maggio l'inaugurazione della nuova esposizione

Il Bmw Museum è uno dei musei più visitati della Germania e il 2024 è stato l'anno di maggior successo nella sua storia con oltre 840.000 visitatori. Il 2025 si preannuncia ricco di novità con la nuova esposizione "Belle Macchine" che verrà inaugurata a maggio nella "Cupola del Museo".

La nuova esposizione, battezzata "Belle Macchine", esplora il modo in cui l'estetica e lo stile di vita italiani si fondono con l'ingegneria tedesca di Bmw. Già negli anni '30, il marchio tedesco ha tratto ispirazione dall'eleganza unica delle carrozzerie italiane e, grazie alla collaborazione con celebri designer come Giorgio Giugiaro e Marcello Gandini, Bmw ha dato vita a numerosi modelli iconici, contribuendo in modo significativo alla crescita e all'identità del marchio.

La mostra permanente si aggiorna offrendo nuove prospettive: la "Casa del Design" invita il pubblico del museo a scoprire il lavoro del team di design Bmw attraverso tre livelli sovrapposti. Partendo dalla sala "ispirazione", che segna l'inizio del processo creativo: qui nascono le prime idee di design; passando per la sala '"Atelier", dove si sviluppano ulteriormente le idee; fino alla nuova sala "Incontro", dove viene celebrato il legame tra i proprietari e le loro vetture.

A partire dal mese di marzo 2025, il Bmw Museum introdurrà un'importante novità per la mostra permanente: dopo quasi dieci anni, l'attuale app del museo sarà sostituita dalla Bmw DigiTour, una nuova esperienza digitale per i visitatori.

Attraverso il proprio smartphone o tablet, i visitatori potranno effettuare visite guidate individuali e interattive delle esposizioni.



