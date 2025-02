Alpine A290 debutta sulla strade di Madrid con Zidane

Una Alpine A290 GT Performance percorre le strade della capitale spagnola guidata dall'ex calciatore francese Zinedine Zidane, ambasciatore di Alpine e sponsor dei suoi programmi per le pari opportunità.

"Grazie al mio ruolo di ambasciatore, ho avuto la fortuna di trascorrere un po' di tempo con tutto il team del programma elettrico Alpine ed è stato appassionante - ha detto Zinedine Zidane, ambasciatore di Alpine e sponsor dei suoi programmi per le pari opportunità - Ed eccomi qui a girare per Madrid con questa piccola A290 elettrica, magnifica! È incredibile, facile da guidare e al tempo stesso sportiva: un vero piacere!" La city-car sportiva a cinque posti è primo veicolo elettrico dello storico brand Alpine e ha già riscatto un buon successo conquistando anche l'ambito premio Car Of The Year 2025.

La versione GT Performance, quella guidata da Zidane, ha trazione anteriore e una potenza di 220 CV (160 kW). La coppia massima è di 300 Nm e lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 6,4 secondi. Infine, la velocità massima è di 170 km/h.



