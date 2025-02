Monteverdi High Speed 375 è la muscle car in salsa svizzera

La Monteverdi High Speed 375 L è una delle rare muscle car in arrivo dalla Svizzera e Bring a Trailer ne ha messo in vendita un esemplare del 1973. Spinta dal possente motore V8 americano big block, la serie Monteverdi High Speed 375 entrò in produzione nel 1967 e fu costruita fino al 1976.

Il telaio fu progettato e realizzato in Svizzera, le carrozzerie furono costruite a mano in Italia e i motori furono forniti dalla statunitense Chrysler. L'esemplare in vendita è una vera e propria muscle car di lusso e in salsa europea, alimentata da un motore Chrysler V8 da 7,2 litri, capace di erogare fino a 375 CV.

L'obiettivo, in fase di produzione, era quello di realizzare una grand tourer svizzera che combinava l'essenza delle muscle car americane con l'artigianato europeo, per quella che, a suo tempo, era una delle auto a quattro posti più veloci in circolazione.





Fondata da Peter Monteverdi nel 1965, la casa automobilistica guadagnò rapidamente notorietà producendo auto sportive di lusso e aprendo la strada al mercato dei 4ž4 ultra-lussuosi. Dopo una carriera di successo nelle corse, Monteverdi si concentrò sulla produzione di automobili, contribuendo a far conoscere la Svizzera come un produttore di auto di lusso.

La High Speed 375 L presentava un passo più lungo rispetto al modello originale 375 S, per ospitare i sedili posteriori, rendendola una 2+2. La produzione fu suddivisa tra due carrozzieri: inizialmente Frua, poi Carrozzeria Fissore per i modelli successivi, per far fronte alla crescente domanda.

L'esemplare specifico in vendita, del 1973, equipaggiato con il V8 440 Magnum, è stato esposto al Museo Monteverdi fino al 2016. Dopo un restauro meccanico e una riverniciatura, è ora in vendita a Hallwil, in Svizzera, con documenti di manutenzione aggiornati e una precedente registrazione olandese disponibile.



