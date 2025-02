Lexus insieme ad ATP Tour anche nel 2025

Per la terza stagione Lexus è Platinum Partner e Official Automotive Partner dell'ATP Tour, la massima espressione del tennis internazionale. Nel 2025 la casa giapponese sarà sponsor di 12 tornei ATP in tutta Europa, tra cui il prestigioso ATP 1000 Rolex Paris Masters ad ottobre, e le Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Il brand premium in questione sarà protagonista sia nei tornei che sulle piattaforme digitali e social del circuito, dove verranno condivisi contenuti innovativi e coinvolgenti.

Nello specifico, in questa stagione, Lexus presenterà una campagna con tre cortometraggi che catturano l'essenza di ciò che rende il tennis uno sport così avvincente e popolare a livello globale.

Il primo, intitolato "Dedication," mostra la prospettiva del giocatore e presenta il Luxury Mover Lexus LM. Il secondo, chiamato "Persistence", è dedicato al lavoro dell'allenatore e mostra il SUV Lexus NX. Mentre, il terzo, dal titolo "Focus", descrive l'esperienza di un fan e introduce il crossover compatto Lexus LBX.



