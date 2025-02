F1: svelata la Ferrari SF-25, Londra si tinge di rosso

Un assordante boato ha accolto sul palco della O2 Arena di Londra l'idolo di casa Lewis Hamilton, che ha presentato la nuova livrea della Ferrari SF-25 nel corso della serata di gala organizzata dal circus automobilistico per celebrare i 75 anni di Formula 1. In attesa di conoscere le novità tecnologiche della nuova monoposto di Maranello, spicca - da un punto cromatico - la novità del rosso scelto per colorare la carrozzeria: rinuncia al tradizionale "rosso corsa" Ferrari, per una tonalità più scura, che crea un effetto opaco, quasi ruvido.

