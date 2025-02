Da Parigi a Città del Capo in Citroën Ami

Parte il conto alla rovescia per lo storico traguardo della Croisière Verte, la traversata da Parigi al Sudafrica a bordo di quattro Citroën AMI elettriche completamente autonome. Dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri attraverso 16 Paesi africani in totale autosufficienza, grazie all'uso di piccoli pannelli fotovoltaici caricati a bordo, la missione guidata dal francese pilota di rally Eric Vigouroux è attesa tra dieci giorni a Città del Capo.



Ispirata alla leggendaria 'Croisière Noire', ideata 10 anni fa, nel 1924, dallo storico fondatore del marchio, André Citroën, per dimostrare l'affidabilità delle sue auto, la 'Croisière Verte ha preso il via il 16 ottobre al Salon de l'Auto di Parigi. Le quattro Citroën Ami modificate sono arrivate qualche giorno dopo a Marsiglia, per poi imbarcarsi alla volta dell'Africa. Il 28 ottobre, data anniversario della spedizione del 1924, è così cominciata da Ouarzatate, in Marocco la traversata di tutto il continente africano da nord a sud.



Dopo quattro mesi, la missione è attesa a Capetown il 28 febbraio, esattamente quattro mesi dopo, senza aver emesso una sola particella di Co2 nell'atmosfera. Per superare il problema dei 75 km di autonomia della Citroën Ami le quattro auto in viaggio verso il Sudafrica sono dotate di batterie aggiuntive e di pannelli fotovoltaici sul tetto. Con questa modifica possono percorrere 200 km al giorno sfruttando l'energia catturata da quaranta moduli di pannelli solari (pieghevoli e inclinabili), riposti sul sedile passeggero. Tra gli altri partecipanti alla spedizione promossa senza particolari aiuti o sostegni da parte di Stellantis, il colosso dell'auto presieduto da John Elkann e proprietario di Citroën, Alexandre Winocq copilota e meccanico professionista; Antonia de Roissard anch'essa copilota ed esperta di logistica. E infine Maarten Van Pel che torna da una spedizione di 13 mesi in Africa al volante di una Skoda 100% a batteria. Ad affiancarli, c'è un cineasta, Claudio Von Planta, che ha seguito l'impresa a bordo di una moto anch'essa elettrica. La Croisière Verte, sottolineano gli organizzatori a Parigi, ''dimostra che viaggiare lontano con un veicolo elettrico, rispettando l'ambiente, è assolutamente possibile.

L'impresa segna l'avvento di una nuova era nella mobilità sostenibile e l'impegno a favore di un avvenire più green e responsabile''.

