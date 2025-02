Alpine, il marchio sportivo contraddistinto dal colore blu

Un nuovo capitolo della storia Alpine sta iniziando. Il marchio francese, fondato nel 1955 da Jean Rédélé, è noto sin dalla sua nascita per la costruzione di auto sportive che negli anni si sono distinte nel motorsport, a partire dalla A110 che negli anni '60 e '70 conquistò numerose vittorie nei rally.

Dal 2018 il marchio francese del gruppo Renault ha ripreso vita presentando la nuova A110, un'auto sportiva fedele agli intramontabili principi delle storiche Alpine in termini di compattezza, leggerezza, agilità e piacere di guida.

Successivamente, nel 2021 è stata creata la Business Unit Alpine, che diventa la marca dedicata alle auto sportive innovative, autentiche ed esclusive del Gruppo Renault, che può contare sull'eredità e il know-how dello storico stabilimento di Dieppe, ma anche sulle competenze ingegneristiche dei team di Alpine Racing ed Alpine Cars.

La storia e gli sviluppi di Alpine includono le nuove dinamiche dell'automotive, tra cui la più importante caratterizzata dalla transizione energetica a cui il marchio si è adattato presentando la nuova Alpine A290, che riprende gli stilemi del brand e ha anche conquistato il premio Car Of The Year (COTY) 2025, riscuotendo successo della stampa internazionale.

Ciò che ha da sempre distinto le vetture del marchio Alpine è lo stile sportivo della carrozzeria, il peso contenuto e ma anche il colore: il blu Alpine.

È, infatti, con la berlinetta A110 che fa il suo esordio il blu metallizzato che, in breve tempo, sarebbe diventato emblematico. Pare che sia nato dalla specifica richiesta di un cliente desideroso di vedere la sua A110 verniciata in una tonalità di blu detta Panama.

Jacques Cheinisse, a quei tempi semplice commerciale di Alpine nonché pilota dilettante a tempo perso, sarebbe allora riuscito a trovargli il blu tanto desiderato, chiedendolo anche per l'A110 che lui stesso aveva ordinato a inizio 1963 per gareggiare nei rally.

Una scelta, quella del blu, poi diventata virale e, in breve tempo, si è estesa a tutte le berlinette del team ufficiale, felice di far risplendere in gara i colori nazionali. Il blu Alpine, infatti, sarà formalmente utilizzato nei Gran Premi fino al 1967.



