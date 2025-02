Wec, look papaya per le McLaren 720 S LMGT3 Evo

McLaren è pronta a vivere una stagione speciale nel mondiale endurance, il Wec, che si aprirà con la 1812 km del Qatar, in programma il 28 febbraio.

Le due 720 S Evo, gestite dal team United Autosports, che gareggeranno nella categoria LMGT3, avranno una livrea "papaya" che rimanda ai colori delle vetture del brand impegnate in F1, IndyCar e Formula E. Contraddistinte dai numeri di gara 59 e 95, la prima delle due McLaren ha lo stesso numero con cui la F1 GTR della casa di Woking trionfò nella 24 Ore di Le Mans del 1995.

Questa 720 S dalla numerazione "speciale" sarà affidata all'equipaggio composto da James Cottingham, Grégoire Saucy, e Sébastien Baud. La vettura numero 95, invece, lo stesso dell'anno della vittoria a Le Mans, vedrà alternarsi al volante Darren Leung, Sean Gelael e Marino Sato.

"Ora che abbiamo dimostrato la velocità e l'elevato livello di competitività della McLaren 720S LMGT3 Evo - ha affermato Michael Leiters, ceo di McLaren Automotive - prendiamo parte alla nuova stagione fiduciosi di competere per il titolo con il nostro partner United Autosports".

Con un anniversario così importante da celebrare, è innegabile che la 24 Ore di Le Mans sarà uno degli obiettivi più importanti della stagione.

