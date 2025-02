Renault Rafale, la voiture à vivre ibrida con prestazioni super

Renault Rafale con la motorizzazione ibrida plug-in E-Tech 4x4 300 cv si distingue sia per le prestazioni (ripresa da 80 a 120 km/h in 4 secondi) che per la sua efficienza energetica, soprattutto grazie all'ottimizzazione del funzionamento dei suoi quattro motori, di cui uno termico e tre elettrici.

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv è, così, in grado di offrire fino a 1.000 km di autonomia totale per i lunghi viaggi e i migliori consumi del mercato in ciclo WLTP, anche a batteria scarica: 0,5 litri / 100 km in ciclo misto e 5,8 litri / 100 km con batteria scarica. Si tratta dei migliori valori della categoria che consentono di trarre vantaggio dalla tecnologia ibrida plug-in senza vincoli.

Nella guida quotidiana, Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv funziona, su richiesta, come un'auto 100% elettrica, con un'autonomia fino a 105 chilometri oppure, in modalità "Full Hybrid", si avvale della ben nota efficienza della tecnologia E-Tech. La batteria, che vanta una notevole capacità di 22 kWh, è ricaricabile da presa o stazione, ma anche durante la guida, grazie alla frenata rigenerativa.

Oltre a questa motorizzazione, Rafale E-Tech 4x4 300 cv si distingue per il nuovo allestimento Atelier Alpine, dotato di telaio e dynamic driving system sviluppati dagli ingegneri di Alpine Cars, ma anche di sospensione attiva con telecamera predittiva. Abbinati alla trazione integrale e alle quattro ruote sterzanti, questi elementi offrono una configurazione tecnica mai vista sul mercato dei costruttori generalisti, in grado di conciliare un impareggiabile livello di potenza, agilità e dinamicità. Senza dimenticare il comfort e il benessere degli occupanti, nello spirito delle voitures à vivre tanto care a Renault.

Rafale E-Tech 4x4 300 cv offre quindi un'esperienza inedita, con l'allestimento Atelier Alpine che si distingue per i cerchi specifici da 21" e l'esclusiva tinta in opzione Blu Sommit Satinato.Prodotto nello stabilimento di Palencia, in Spagna, Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv arriverà in Italia verso la fine del 2024.

'Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv - ha precisato Bruno Vanel, direttore Prodotto Renault - dimostra la crescita del brand e la nostra legittima capacità di conquistare ogni tipo di clientela con una versione ad alte prestazioni. È il frutto del know-how della marca: super-ibrido estremamente efficiente, sistema a trazione integrale sempre attivo, sospensioni attive intelligenti nella versione Atelier Alpine. Tutto ciò affinché piacere di guida, trazione e tenuta di strada al volante siano garantiti in ogni circostanza'.

