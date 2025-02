Rally di Svezia, seconda doppietta stagionale per Toyota

La stagione sportiva 2025 parte bene per il team Toyota Gazoo Racing che conquista la seconda doppietta stagionale al Rally di Svezia con Evans e Katsuta dopo quella riportata al Rallye di Monte-Carlo, primo appuntamento del WRC.

L'unico evento invernale puro del Campionato del Mondo Rally su neve e ghiaccio, il rally di Svezia, è stato uno dei più ricchi di adrenalina negli ultimi anni, con distacchi di pochissimi secondi.

Evans e il suo copilota Scott Martin, a bordo della loro Toyota GR Yaris Rally1, hanno condotto una gara eccellente arrivando all'ultima giornata con un vantaggio di soli tre secondi sul compagno di squadra Katsuta e un ulteriore distacco di 3,3 secondi da Thierry Neuville, poi giunto al traguardo terzo assoluto con la sua Hyundai i20 N Rally1.

Questa vittoria per Evans e il suo navigatore Martin rappresenta il decimo trionfo nel WRC e il suo secondo in Svezia, esattamente cinque anni dopo che conquistarono la loro prima vittoria assoluta con il team Toyota proprio nello stesso evento.

Con il punteggio massimo di 35 punti, Evans sale a un vantaggio di 28 punti nella classifica piloti su Sébastien Ogier, vincitore del Rallye Monte-Carlo, che non ha incluso la Svezia nel suo programma parziale di rally.

Con la sua 95esima vittoria nel WRC, Toyota è salita al secondo posto nella classifica di tutti i tempi dei costruttori più vincenti nel campionato. Con due doppiette e il punteggio massimo nelle prime due gare, il team guidato da Jari-Matti Latvala è al primo posto nella classifica costruttori con120 punti totale, 48 punti in più rispetto al team Hyundai Shell Mobis, secondo in classifica.

Dopo le prime due gare della stagione, la classifica piloti vede al comando Evans con 61 punti, seguito da Ogier a 33 e Rovamperä a 31. Poco più indietro il campione del mondo in carica, Neuville a 29 punti e il compagno di squadra Tänak a 26 punti.

Il prossimo appuntamento con il WRC sarà dal 20 al 23 marzo con il Safari Rally Kenya.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA