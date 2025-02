Con 882.422 ospiti è record di visite per il Museo Mercedes

Il 2024 è stato l'anno del record di visitatori per il Museo Mercedes-Benz. Con 882.422 ospiti, infatti, la struttura di Stoccarda ha fatto segnare il miglior risultato stagionale di sempre dalla sua apertura nel 2006, migliorando di oltre il 10% il risultato del 2023, quando erano stati staccati 800.245 biglietti.

Lo scorso anno sono giunti nella cittadina tedesca per ammirare i gioielli della collezione della Stella appassionati di 162 Paesi, con al top della lista francesi, cinesi e statunitensi.

Un giorno speciale per il Museo è stato il 12 settembre 2024, quando ha varcato la soglia della struttura il visitatore numero 13 milioni dall'inizio delle attività.

Dopo questo risultato eccezionale, ha anticipato Bettina Haussmann, direttrice del Museo Mercedes-Benz "Attendiamo con grande trepidazione la nuova mostra speciale 'Youngtimer'.

Dall'11 aprile presenteremo i veicoli della storia più recente del nostro marchio, colorati e di tendenza, che catturano lo spirito dei tempi passati. Il tema soddisfa il desiderio più volte espresso di incontrare i veicoli della propria infanzia e giovinezza".

La mostra sulle Youngtimer si protrarrà sino al 2 novembre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA