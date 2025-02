Alpine A390_ß, la show-car vince il Trofeo Concept

La show-car Alpine A390_ß vince la 45esima edizione del Trofeo Concept dell'automobile Magazine, premio assegnato tramite i voti del pubblico.

Il premio è stato assegnato per l'approccio creativo di A390_ß e il suo impegno a valorizzare il know-how francese. Il team design di Alpine, infatti, si è circondato di partner francesi per sviluppare materiali innovativi, esplorare nuovi percorsi creativi e proporre una show-car inedita e più che mai fedele allo spirito della marca.

"Sono molto orgoglioso, a nome di tutto il team del design e di Alpine, di aver vinto questo Trofeo Concept - ha dichiarato Antony Villain, direttore del Design di Alpine - Il dualismo espresso dall'A390_β è stato il filo conduttore di tutto il progetto ed è un potente vettore di emozione e creazione.

L'A390_ß ci ha permesso di uscire dagli schemi e di spingerci oltre nelle nostre ricerche. Sono lieto che il pubblico sia stato così ricettivo. Proseguiremo in questa direzione per continuare a creare stupore e rendere Alpine ancora più attraente".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA