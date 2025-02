Passione aste on line, dai Pokemon alla Delta di Baggio

(di Corrado Chiominto) Orologi da collezione e vini rari, ma anche e soprattutto carte dei pokemon e manga, fino ad arrivare ad un Banksy e alla Lancia Delta posseduta da Roberto Baggio.

Gli italiani ricorrono sempre di più alle aste on line per fare acquisti che arricchiscono le proprie collezioni o che rappresentano vere e proprie rarità. E per le quali talvolta non si guarda a spese. Così sono così passati di mano anche la Lancia Delta appartenuta al campione di calcio 'Codino' Roberto Baggio, venduta per 230mila euro, il prezzo più alto pagato da un italiano nel 2024, e una Cleopatra dipinta da Artemisia Gentileschi, aggiudicata per 45mila euro. Allo stesso prezzo, 45mila euro, è stata acquistata una chitarra Gibson 'Lucille' regalata da B.B King a Papa Giovanni Paolo II mentre ha fruttato 14.500 euro al proprietario la vendita dell'opera 'Rodeo Girl' realizzata e firmata da Banksy.

A tracciare un bilancio delle aste on line del 2024 è stato il portale Catawiki secondo il quale l'Italia si conferma il primo mercato europeo sia per gli acquisti procapite, sia per il volume complessivo dei beni acquistati, che lo scorso anno ha superato i 650mila lotti. In alcuni casi la crescita è davvero esponenziale: è il caso delle carte da collezioni, in particolare dei Pokemon, che hanno visto un vero e proprio boom, segnando un +228%, o dei Manga cresciuti del 132%.

"Quello delle aste online si conferma, anno dopo anno, un settore molto popolare tra gli italiani che restano i più attivi sul mercato europeo per Catawiki - commenta Stefania Filizola, responsabile beni di lusso per il portale che ogni settimana mette in asta 100mila oggetti selezionati - I nostri insights ci dicono che il 2024 è stato un anno in cui si sono confermate le grandi passioni degli italiani, con vini e orologi su tutte ma c'è stata anche una crescita esponenziale di altre categorie, trainate soprattutto da consumatori più giovani, tra cui carte da collezione e Manga giapponesi su tutti, che hanno fatto registrare una crescita a tre cifre".

Se si considera il valore complessivo delle vendite, la categoria che fa registrare i numeri più alti è sicuramente quella degli orologi. Ecco allora alcune curiosità. L'orologio più conteso in Italia nel 2024 è stato un Rolex Oyster Perpetual Datejust Diamonds del 1991, con una cassa tempestata di diamanti, che ha attirato quasi 100 offerte ed è stato acquistato per 7.100 euro, mentre quello con più "like" è stato un Audemars Piguet Royal Oak Chronograph del 2021 celebrato per la sua eleganza sportiva, aggiudicato per 28.600 euro.

L'orologio più costoso acquistato da un collezionista italiano, invece, è stato un eccezionale Artisans de Genève Lefty per John McEnroe, una personalizzazione di alto livello venduta per l'impressionante cifra di 50.500 euro.

Le carte da collezione hanno messo a segno un vero e proprio boom. Tra i pezzi più rilevanti passati di mano in Italia figurano un set completo di One Piece, venduto per 2.300 euro, e un set di Wizard of the Coast, aggiudicato per 1.550 euro. A seguire troviamo le carte Pokémon, la cui popolarità sta esplodendo, con una domanda in costante aumento e una crescita del 200% rispetto al 2023. Tra gli acquisti più costosi fatti dagli italiani ci sono un set ''Pokémon Jungle'', venduto per 5.500 euro, e una carta Pokémon raffigurante Charizard, disegnata e illustrata da Mitsuhiro Arita, che ha raggiunto i 4.550 euro. Ma a livello internazionale una rarissima carta Pikachu Trophy del 2018 proveniente dai Campionati Mondiali di Pokémon TCG ha conquistato il primato del portale ed è stata venduta per l'incredibile cifra di 45.499 euro.

Ci sono poi i manga e i vini: i primi con una crescita a tre cifre, i secondi che registrano tra i maggiori volumi di vendita con oltre 265mila bottiglie acquistate nel 2024. Gli italiani sono responsabili di oltre il 30% di tutti gli acquisti di vino e champagne sull'intera piattaforma mentre se si considera solo lo champagne, questa percentuale rappresenta oltre il 40%. Anche su questo non mancano le curiosità. Tra i lotti più costosi acquistati ci sono stati un cofanetto Salon Cuvée 'S' Le Mesnil Blanc de Blancs Enothèque, contenente sei bottiglie e una Magnum, e un set di nove prestigiose bottiglie di Masseto, venduto per 7.300 euro. Anche il primato per la bottiglia più costosa è andata ad uno champagne: una Magnum di Salon Brut Blanc de Blancs Cuvée "S" Le Mesnil 2008, una delle cuvée più ambite tra le bollicine francesi, venduta per 6.000 euro.





