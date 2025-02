Comune Genova, sosta gratis per auto ibride dei residenti

Novità in arrivo per regolamentare la sosta su suolo pubblico tutelando maggiormente i residenti nel Comune di Genova: approvata dalla giunta, su proposta dell'assessore ai Trasporti Sergio Gambino, la modifica della disciplina della sosta a pagamento nelle aree dedicate, mantenendo la gratuità per i genovesi in possesso di auto ibrida.

Le modifiche non sono retroattive e la gratuità andrà a scadenza, sino ad esaurimento (tutte le informazioni sul sito web del Comune di Genova). "Questa delibera agisce positivamente su più fronti: eliminare la gratuità del parcheggio per i possessori di auto ibrida non residenti a Genova aiuta a decongestionare il traffico migliorando la circolazione e la sicurezza stradale, protegge la sosta dei residenti che hanno crescenti difficoltà nel reperire parcheggi a fronte dell'incremento sensibile degli accessi di auto in città, con un aumento considerevole dei veicoli ibridi in circolazione, che ha reso insostenibile la pressione sulle Blu Area - spiega l'assessore ai Trasporti Sergio Gambino - E' anche un modo di responsabilizzare fette crescenti di automobilisti sull'utilizzo del veicolo privato per gli spostamenti interni alla città, visto il potenziamento dei mezzi pubblici a disposizione e le agevolazioni attivate, mantenendo la possibilità di parcheggiare in prossimità dei principali poli di attrazione sul territorio. Già il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) approvato nel 2019 privilegiava gli spostamenti con mezzi pubblici riducendo le emissioni nocive per l'ambiente. Desideriamo pertanto continuare ad incentivare la scelta di veicoli ecologici tutelando al contempo i genovesi - conclude l'assessore Gambino-, garantendo la qualità della vita, che significa anche agire sul quotidiano e ridurre la competizione per gli spazi garantendo un adeguato accesso ai parcheggi disponibili; il tutto senza penalizzare chi, per necessità, non può fare a meno di utilizzare l'automobile".





