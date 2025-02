Ubriaco al volante con patente sospesa, 2.000 euro di multa

Un automobilista di 50 anni dovrà pagare una multa di circa duemila euro dopo essere stato trovato ubriaco alla guida della propria auto senza la patente, che gli era stata sospesa pochi giorni fa sempre per guida in stato di ebbrezza. È accaduto a Casale Corte Cerro, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'automobilista non si è fermato all'alt della pattuglia, guidando fino al garage di casa. Gli agenti l'hanno seguito e, una volta a destinazione, l'uomo è sceso dall'auto barcollando, rifiutando di sottoporsi all'alcoltest. I controlli della polizia stradale nelle arterie del Vco hanno portato anche alla denuncia di un quarantenne, sempre per guida in stato di ebbrezza, e al ritiro di tre patenti per utilizzo del cellulare alla guida.



