Toyota ha consegnato le prime vetture per Special Olympics

In qualità di partner globale di Special Olympics, e di Mobility Partner dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, Toyota ha iniziato a consegnare le prime auto per la manifestazione sportiva che si svolgerà dall'8 al 15 marzo 2025. La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede di Toyota Motor Italia, a Roma, alla presenza di Miroslaw Krogulec, vice president Sports di Special Olympics Europe Eurasia, di Luca Di Cillo, sponsorship account manager, Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Torino 2025, e dell'amministratore delegato di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli.

Si tratta di vetture che offriranno spostamenti sicuri ed a ridotto impatto ambientale ad atleti, stakeholder, personale, volontari ed ospiti. Un sostegno, a livello di mobilità, per questa importante manifestazione internazionale dedicata agli atleti con disabilità intellettive, che mira a valorizzare il talento, la determinazione e la capacità di superare ogni barriera.

"Per noi è molto significativo iniziare il viaggio verso Torino 2025 con la consegna di questa flotta di vetture - ha dichiarato Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Motor Italia - dando vita ad una collaborazione in cui tecnologia e valori si incontrano per sostenere un evento che celebra l'inclusione e il coraggio".

