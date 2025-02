Gdf scopre due discariche abusive con 67 autoveicoli a Muggia

I finanzieri del Comando Provinciale di Trieste hanno sottoposto a sequestro due aree utilizzate come discariche abusive nel Comune di Muggia, di proprietà di una società dedita al commercio di veicoli e dove appunto erano abbandonati da anni 67 automezzi intestati alla società. Il rappresentante legale è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, poiché, appunto, nell'ambito della propria attività, ha adibito due aree di proprietà a discarica abusiva destinandole allo stoccaggio di rifiuti pericolosi senza alcuna autorizzazione a norma di legge.

I militari della Compagnia di Muggia hanno scoperto le due aree durante un controllo. Gli autoveicoli erano privi di parti essenziali per la circolazione, non bonificati da plastiche, vetri e residui di olii esausti, costituendo un grave pericolo per l'ambiente e, in particolare, per il suolo e le acque sotterranee, potenziale pericolo per la salute umana e animale.

I veicoli erano in pessime condizioni, da anni alle intemperie tanto da essere avvolti, in alcuni casi, da una abbondante vegetazione.



