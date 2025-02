Passione per l'auto e per il cinema, nasce Car and Friends

È online il nuovo sito Car and Friends (www.carandfriends.it) rivolto agli appassionati di automobili e di cinema, un gesto d’amore e fiducia nel destino di queste due invenzioni, malgrado lo spettro della crisi. L’hanno realizzato il giornalista Valerio Berruti e il regista Marco Tullio Giordana.

“Oggi è in atto un grande cambiamento – scrivono nell’editoriale i due fondatori - non solo nella percezione dell’auto, da molti considerata sempre meno necessaria, ma addirittura nella possibilità di averne una per i costi proibitivi, per l’urbanistica di città non progettate per accoglierle, per la crisi delle infrastrutture. Per questo abbiamo voluto rivolgerci a voi direttamente, ai navigatori spinti dalla curiosità, agli esploratori della rete e delle sue miniere”.

Il sito, al quale - si legge in una nota - collaboreranno firme autorevoli del mondo automobilistico e dello spettacolo, sarà ricco di racconti, scenari, retroscena, commenti e interviste ai protagonisti di entrambi i settori.

