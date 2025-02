Pagani Utopia Roadster, debutto dinamico a The I.C.E. 2025

Anche Pagani Automobili prenderà parte a The I.C.E. St. Moritz - International Concours of Elegance, nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 febbraio.





Dall'atelier di San Cesario sul Panaro arriverà l'Utopia Roadster che effettuerà anche il suo debutto dinamico, oltre alla Huayra Epitome.

Nello specifico, l'esemplare della nuova scoperta, frutto dell'estro creativo di Horacio Pagani, sarà esposto con una carrozzeria in Verde Mara lucido attraversata da dettagli in Grigio Montecarlo, una livrea che prende spunto da quella del modellino che il costruttore, nato in Argentina, realizzò nel corso dell'infanzia e che oggi è custodito presso l'Horacio Pagani Museo. La vettura, inoltre, presenta cerchi SuperSilver, che aggiungono eleganza, così come la pelle Cacao intrecciata, arricchita da cuciture beige, presente nell'abitacolo, impreziosito anche dal pomello del cambio in legno e dai quadranti in nero e bronzo, per un'artigianalità senza tempo.

La Huayra Epitome, invece, è un esemplare unico realizzato dalla divisione Grandi Complicazioni, che si occupa dei progetti speciali.

A St. Moritz ci sarà anche un esclusivo salotto Pagani dove verranno esposte una Huayra R e una Zonda S, e nel quale ci saranno uno spazio dedicato a Modena Design, ed un'area riservata allo shop Pagani.

